Postimees Grupi juhatuse liige Nele Laev ütles BNSi­le, et alates 12. märtsist on Eesti uues olukorras – eriolukorras, mis on juba muutnud meie majanduslikku ja sotsiaalset seisu. Oluline muutus on ka see, et inimesed lahkuvad linnadest oma maamajadesse, suvilatesse.