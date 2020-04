Väiketootja plaanib kriisist tugevamana väljuda

Tellijale

Kui esmalt müüs Matsimoka oma lihatooteid peamiselt enda müügilettidelt, siis läinud aasta algul alustati ka jaekettidesse sisenemist. Nüüdseks moodustab ketimüük 40% kogu ettevõtte müügist. „Nüüd, kriisiajal, on toidupoodides kõikide toodete müük kasvanud ja enda poodides langenud. Püüame suurendada toodete hulka ja ka kaupluste hulka, ent see pole praegu väga lihtne,” sõnas Inno.

Samas on müük kogu aeg hoogu juurde saanud, viimase aja sündmuste raames on kasv oodatust suurem. Käesolevaks aastaks oli Matsimoka plaaninud 30% müügikasvu ning Inno usub, et hoolimata kõigest on see võimalik.