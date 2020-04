Pikaaegne lihatööstuse juht: mis ta läheb? Eks ikka üle kivide ja kändude

Ehkki ta on ennast Otepää lihatööstuse tegevjuhtimisest taandanud, on ta praegusel raskel ajal siiski kollektiivil iga päev nõu ja jõuga abiks. „Mis ta läheb? Eks ikka üle kivide ja kändude. Pidevalt peab nuputama, kuidas üht või teist liigutust teha, kust midagi kokku tõmmata või teisiti teha,” rääkis ta.

Kõigepealt tuli Maie pojapoeg Georg Niit möödunud nädalal välja ettepanekuga, et pooltühjaks jäänud külmikutest osa välja lülitada ja omavahel sobivad kaubad kokku panna. Siis on elektrit välja lülitatud, kus võimalik. Minia Maire Niit pakkus välja, et säilitus-külmutusladu tuleb tühjendada. Lisaks on hakatud uusi tooteid välja mõtlema, et müüki suurendada, eriti Tartu suunal, kus on olemas tubli müügiinimene. Loomade varumist on vähendatud. Seda soosib ka PRIA toetus, mille järgi 23. aprillini on loomade varumine seisma pandud.

Paremini läheb toores liha, sinki ja vorsti ostetakse vähem. Õnneks on ettevõttel Otepääl oma firmapood, mis müüb väga hästi. On tunda, et inimesi on Tallinnast ja Tartust maale juurde tulnud ja seegi on ostmist pisut kasvatanud.

Tootmisse võõrast rahvast sisse ei lasta, töötajad on kõik ümbruskonnast. Ainult kaubavedajatega on mure ja need peavad hoolega hügieenireegleid täitma. Õhtuti pannakse tootmisruumides tööle kvartslambid, millest üks on mobiilne, nii et seda saab ühest ruumist teise viia. Kaupluse töötajaile saadi Tamrexist trimmerimaskid abiks.

„Eks me hoiame hinge kinni. Inimesed tahavad palka, aga seda oleme juba veerandi võrra vähendanud. Kuna müügist raha eriti peale ei tule, oleme ka sisseoste vähendanud. Laenu võtta ei saa, sest need tuleb kunagi nagunii ära maksta. Nii venitamegi toor­aine kasutamist pikema aja peale. Mina ei usu ka seda, et riik meid aitab,” selgitas olukorda Maie Niit, kes on juba varem saatnud valitsusele mitu appihüüet selle kohta, kuidas maaettevõtlusele hoogu juurde anda.