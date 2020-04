Nädala mõte: nutikam võidab

Varem pole see teemaks tulnud, ent eriolukord muudab kõike. Kurgid, muide, on kodumaakonnas kasvanud ja jõudsid kohale ilma ühegi defektita.

Kui saaksin, telliksin palju muudki toidukraami kasvõi otse ukse taha, ent sageli seab piirangu asukoht. Pigem on sellised teenused suunatud linnainimestele, sest mida rohkem tahtjaid, seda soodsam on kogu asjaajamine.

Teisalt on paljud väikeettevõtjad just praegu välja mõelnud igasugu skeeme, et oma toodetega ikka tarbijani jõuda. Siitsamast kõrvalküljelt võib lugeda, kuidas lihatooteid valmistav pereettevõte võttis endale eesmärgi väljuda kriisist tugevamana, kui oldi enne. Intervjuu päeval rääkis tegevjuht, kuidas nad loodavad lähiajal e-poe käima saama. Järgmisel päeval andis ta teada, et veel paar parandust ja asi töötab.