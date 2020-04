Kümned tuhanded Eesti tulbid rändavad kompostihunnikusse

Rahvast käib poes vähe, aga kuigipalju lilli siiski müüa õnnestub, seda suuresti tänu imesoodsale hinnale. „Oleme hinna nii alla lasknud kui vähegi võimalik, et midagigi tagasi teenida,” nentis Flores Aed juht Peep Promm. Nii läheb praegu toidupoodi kümne tulbiga kimp kahe ja poole euroga, muidu oleksid need kampaaniahinnaga läinud 4.90 eest. Lillekasvatajale tähendab see müüki alla omahinna. „Maksame kasvatamise eest peale. Üritame võtta selle vähesegi raha, mis praegu saada on. Kui me kõik ära viskaksime, oleks kahju meeletult suur,” sõnas Promm.

Nurmiko juhataja Jaak Ungerson ütles, et nemad veel lilli ära viskama pole pidanud, kuid neil on lihavõtete ootel kasvuhooned ja külmik täis paarisaja tuhande euro väärtuses lilli, millele veel paari nädala eest olid edasimüüjad olemas, nüüd aga järgemööda tühistatakse broneeringuid. „Olukord on halb,” nentis ta.

Kui kliente ei ole, tuleb Nurmikolgi suure tõenäosusega lilled lihtsalt minema visata. „Kui lihavõtteks kaupa ära ei müü, hakkame komposteerima,” tõdes Ungerson, kelle juhitav ettevõte alles toibub eelmise aasta tulekahjust. Nüüd siis uus kriis otsa. „Ei tea, mis meist saab, pärast jaanipäeva oskame öelda, mida elu toob.”

Võõrasemade aeg

Aprill on tavaliselt võõrasemade müügiaeg. „Kui aprillis müümata jääb, tuleb needki ära visata, sest järgmised taimed tulevad ju kohe peale,” rääkis Promm. „Meil on arvestatud, et kui võõrasemad müüdud, tekib vaba ruum ja istutame sinna järgmised taimed, mida loodame müüa mai lõpus ja juunis. Meil midagi tühistada ja edasi lükata ei õnnestu.”

Juba on kasvuhooned täis ka emadepäeva lilli. Flores Aias on selleks päevaks kasvamas ­15 000 suvelilleamplit, 20 000 pelargooni, 30 000 roosbegooniat, lisaks hulgaliselt muid suvelilli.

Emadepäev on lillemüüjatele aasta kõige suurema läbimüügiga päev. „Kui sel ajal ostukohti on, elame selle aja üle,” sõnas Promm. „Aga kui kauplused kinni pannakse ja lilli kuhugi müüa ei ole, siis lillekasvatajad seda üle ei ela. Aprillist kuni juuni lõpuni ongi aiandussektori kõige tähtsam aeg. Siis on põhiline müük ja raha teenitaksegi just siis, muu aeg on suhtelises kahjumis.”

Kevad toidab tervet aastat

Aiandustootjaile on just praegune aeg viiruse levikuks kõige kahjulikum. „Et me aasta ringi saaksime toota, peab kevad kasumlik olema, siis jõuame ülejäänud aasta kulud kanda,” tõdes Promm.

„Väga loodan, et inimesed on mõistlikud ja peavad riigi antud juhistest kinni. Kui aprillis suudame korralikult karantiinis püsida, on lootus, et maiks on hull kriis möödas ja saame uuesti alustada. Siis suudaksid aiandustootjad elus püsida. Kui mais ja juunis piirangud veel püsivad, kaovad lisaks meile paljud lillekasvatusettevõtted.”

Eesti aiandusliidu juhataja Raimond Strastin rääkis, et Eesti lillekasvatajatel on kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuv kahju juba käes ja see aina süveneb, sest inimesi käib järjest vähem poes. „Jaeketid on lillekasvatajatele tellimusi üles öelnud ja mõni vaatab sentide eest saadava Hollandi tulbi poole. Kullerid kasutavad praegu võimalust raha teenida ja on tõstnud hinna kahekordseks, rääkis Strastin.