Türi lillelaada korraldajad tahtsid tänavu väga hea laada teha

Türi Lillelaada korraldaja, Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juht Pille Marrandi, kas Türi lillelaat tänavu toimub?

Meil on sama küsimus. Koroonaviiruse levik mõjutab ju kõiki. Kõik me peame täitma riigis kehtestatud eriolukorra reegleid. Rahvakogunemisi teha ei tohi, kuidas olukord muutub, seda ei tea. Kas püsime kodus ja viiruse levik peatub? Täna (27. märtsil – toim.) saan vastata, et oleme ootaval seisukohal nagu me kõik ja nii kuni aprilli lõpuni. Muidugi loodame parimat – et ei pea ­lillelaata ära jätma.

Muidugi tahame, et laat toimuks, kuid kõige tähtsam on inimeste tervis. Laat peab olema ohutu kõigile. Usun, et seda tahavad ka need, kes on registreerunud laadale müüma, ja paljud, kes on harjunud Türi lillelaata külastama. Meid on kokku mitu-mitu tuhat. Palun püsime siis kõik praegu kodus ja peatame koos viiruse leviku.

Kui tihti peate vastama kauplejate küsimustele?

Üsna tihti, aga vaid paar kauplejat on oma koha tühistanud, sest ei saa Poolast kaupa kätte. Hoopis rohkem on neid, kes soovivad kohta, kui keegi loobub. Samamoodi on siiani esinejate pakkumisi.

Üks taimemüüja helistas ja tahtis enne seemnete muldapanemist saada kinnitust laada toimumise kohta. Kes olen mina, et seda täna 15.–17. mail toimuva lillelaada kohta anda? Kui uuesti avatakse koolid ja lubatakse korraldada avalikke üritusi, siis laat toimub. Koolid on suletud kevadvaheajani, aprilli lõpuni.

Millal algas laada ettevalmistus?

Tahtsime tänavu teha väga head laata, laadaplatsi mõõtsime üle kohe pärast eelmist laata. Korraldusmeeskonnaga oleme koos istunud eelmise aasta oktoobrist. Kui 1. veebruaril algas kauplejate registreerimine, oli laada korralduslik pool paigas, kõik kokkulepped sõlmitud.

Kauplejate registreerumine toimus tavapäraselt kiiresti, esimeste minutitega täitus sada müüjat populaarsematele tööstuskaupade ja taimede müügikohtadele. Riburada pidi täitusid teisedki kohad, kokku on registreerunud 650 kauplejat.

Märtsi alguseks oli teha jäänud nipet-näpet. Näiteks 13. märtsil pidime laadaplatsi üle mõõtma, et saada juurde müügikohti. Eriolukorras jätsime selle ära. Polnud nagu sünnis enam…

Nüüd me vaid ootame. Aprill on varasematelgi aastatel olnud rahulikum kuu. Laadakorraldusest on tegemata vaid müügipiletid ja töölepingud. Need saab vajadusel tehtud mai alguses.

Kui palju raha olete laadakorraldusse pannud?

Kulutusi palju tehtud pole, sõlmitud vaid lepingud. Ostnud oleme mõne asja ja teinud paar reklaami. Mõnda tehtud kulutust saab ka järgmisel aastal kasutada. Kuid kas üldse tasub praegu rääkida rahast? See pole üldse teema. Türi lillelaata korraldav Türi Aianduse ja Mesinduse Selts on nii pika traditsiooniga organisatsioon.

Kui laat tõesti ära jääb, kas maksate kohamaksud tagasi?

Jah, kindlasti maksame kauplejatele kõik kohamaksud tagasi. Me ei taha jätta midagi ettemaksuks järgmiseks aastaks. Me ei näe ka võimalust laata edasi lükata, kevadlaata ei saa edasi lükata. Siis tuleb juba sügislaat ja lillelaada korraldust tahame ka järgmisel aastal alustada pigem puhtalt lehelt.

Mis siis teie organisatsioonist saab, teadaolevalt on ju lillelaat teie peamine sissetuleku­allikas?

Elame üle, käpuli see meid päris ei löö. Kui eelmine aasta tegime mõne investeeringu, ostsime turuaiad, siis tänavu investeeringuid lihtsalt ei tee. Kuid elu peab ikka edasi minema. Jätkame aiandusloengutega ning käsitööringide ja väljasõitudega. Jätkub ka tasuta toimuv Türi OTT (otse tootjalt tarbijale). Oleme ju MTÜ ja mitte ainult raha peal väljas.

Kõige tähtsam on praegu mõista olukorra tõsidust ja püsida kodus. Kui täidame eriolukorra reegleid, on kõigil suurem võimalus püsida tervena. Niiviisi on ka meil, kellele ja kellega laata teha, kasvõi järgmistel aastatel.