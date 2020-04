Põllutehnika varuosad ja rehvid võivad viirusest haavatud tarneahelatesse takerduda

Tellijale

Juba on suured põllumajandustehnika ja selle varuosade tootjad Euroopas teatanud oma tootmise koomale tõmbamisest või sootuks sulgemisest. Seda eriti Itaalias ja Prantsusmaal, kus mainekatel kontsernidel asuvad olulised tootmisüksused. Kui lisada tarneraskuste süvenemine, võib põlluhooaja avanemise järel tekkida tõrkeid eelkõige varuosade kättesaadavusega. Olukorra tõsidus saab ilmsiks kuu-pooleteise pärast, kuid juba on selge, et põllutehnika hooldus ja varuosade hankimine muutub senisest kallimaks.

Kahtlemata puudutab see ka põllumajandusmasinate rehve, mis moodustavad agrofirma kulubaasis kaaluka osa, on ju mõnel suurel külvikul neid all paarkümmend. Kuigi tänapäevased rehvid on tugevad ning neid pole niisama lihtne puruks sõita, juhtub seda aeg-ajalt siiski, lisaks kuluvad need teatud aja tagant niikuinii läbi. Üks traktori alla käiv rehv aga võib maksta üle 2000 euro.

Põllutehnika müüjad valdavalt uusi rehve laos ei hoia ja neid ei müü, see töö on delegeeritud eraldi rehvidega tegelevatele firmadele.

Elada tuleb laovaru toel

OÜ Flint Kaubandus juhataja Jaan Sihv märkis, et temal on sel aastal puhtjuhuslikult vedanud, sest tavaliselt märtsis-aprillis saabuvad varuosa­tarned laekusid tänavu juba jaanuaris. Tänu sellele on ­vähemalt praegu varu sageli vahetamist vajavate kultivaatoripiide ja randaaliketaste, aga ka muu tehnika osas olemas. Rehve aga ei müüda põhimõtteliselt, sest sedasi vahendades tuleks nende hind põllumehele üksjagu kallim, kui otse rehvifirmalt ostes.