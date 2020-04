Helir-Valdor Seeder: pommiaugust tulevikku vaadates

Tellijale

Majanduskriis on nagu talv: kõik inimesed teavad, et see tuleb, aga saabub see siiski ootamatult. Kui mitte teistele, siis vähemalt teehooldajale. Seekordset kriisi ennustasid ja ootasid paljud asjatundjad juba mitu aastat. Aga keegi peale Igor Mangi ei osanud uneski ette näha, et see saabub just niisugusel moel. Majandust on tabanud justkui neutronpomm, mis pühib maa pealt inimesed, aga jätab terveks vara. Lennukid ei lenda, laevad ei sõida, ühissõidukid tiirutavad tühjalt ringi ja pimedate akendega luksushotellid näevad õhtuti välja nagu tondilossid. Tallinna vanalinn oli rahuajal viimati nii tühi vist tõesti kolm sajandit tagasi katku ajal.