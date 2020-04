Ilmajutt: kummitav põuaoht

Põud tekib sellest, et pikka aega ei ole sademeid, mis on põhilised veega varustajad maismaal. Kuna talvekuud olid enamikus Eestis väga sajused, siis esialgu pinnases vett jätkub ja põhjaveetase on suhteliselt kõrge – seega on praegu tegemist parimal juhul meteoroloogilise põuaga, mis tähendab, et sademeid on teatud perioodi vältel pikaajalise keskmisega võrreldes tunduvalt vähem. Ühtne definitsioon puudub, sest see sõltub koha geograafilistest jt iseärasustest.