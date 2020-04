Hommikusöögi vahelejätmine on suur viga

Praegusel ajal ei ole enam mingit õigustust päeva esimene ja olulisim eine vahele jätta. Kodukontoris töötamine tähendab, et hommikusel tipptunnil tööle liikumine jääb ära, selle asemel saab rahulikult köögis head ja paremat meisterdada.

Hommikusöögist loobumist peavad toitumisspetsialistid üksmeelselt üheks suurimaks veaks, mida söömise seisukohalt teha saab. Tasakaalustatud hommikueine aitab taastada energia-, samuti valgu- ja kaltsiumivarusid, mis öösel said organismi kasvamiseks ja taastumiseks ära kasutatud. Päeva esimene eine on toimiva ainevahetuse seisukohast eriti tarvilik.

USAs uuriti 50 000 inimest seitsme aastat vältel. Selgus, et inimestel, kel hommikusöök on päeva toekaim eine, on reeglina väiksem kehamassiindeks võrreldes nendega, kelle põhitoidukord oli lõuna- või õhtusöök. Uurijad leidsid, et kiud- ja toitainerikas hommikusöök aitab tõsta küllastustunnet, vähendada päeva jooksul tarbitavat kalorihulka, parandada söödava toidu kvaliteeti ja insuliinitundlikkust järgnevate einete ajal.

Mida süüa?

Kuna keha on öisest n-ö paastust nõrk ja vere suhkrusisaldus väike, on hädavajalik tarbida eelkõige liitsüsivesikud, et organism saaks vajaliku glükoosikoguse ja maks ei peaks liigset tööd tegema.

Hoolimata sellest, kas teed kehalist tööd või hoopis istuvat, on hommikusöögiks vaja süüa lisaks komplekssüsivesikutele valku ja värskeid vilju (puu- või aedviljad või marjad) ning pisut rasva. Kui valida täisteratooted, saab organism lisaks muudele toitainetele kasulikke kiudaineid, mis aitavad kõhtu kaua täis hoida ja mõjuvad suurepäraselt ainevahetusele.

Hommikusöögiks sobib muidugi väga hästi piimaga keedetud täisterahelvestest puder, kuid väikese rasvasisaldusega Kreeka jogurt või kohupiim pähklite ja marjadega, täisteraleib lõhe ja avokaadoga või munad koos taimsete (spinat, tomat, seened) lisanditega on samuti igati head.

See-eest peekon, vorstikesed ja teised töödeldud lihatooted ei sobi, kuna sisaldavad palju soola ja küllastunud rasvhappeid ning neid seostatakse südamehaiguste ja 2. tüübi dia­beedi riskiga.