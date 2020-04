Kas rebasekarva tõmbunud elupuid saab veel päästa?

Tellijale

Miks elupuud üldse pruuniks lähevad? Haljastusteenuseid pakkuva OÜ Rohenurk juht Terje Prisk nimetab peamise põhjusena ebapiisava kastmise. Tihti aiaomanik ise usub, et on oma puid küllaga kastnud, aga tegelikult siiski mitte. Üks elupuu vajab juurdumise ajal tohutus koguses vett.

„Kõige suurem probleem elupuudega on, et neid ei kasteta pärast istutamist. Väga tähtis on neid juba enne istutamist uputada ämbrisse ja oodata, kuni kõik õhumullid välja tulevad, alles siis istutada taim niiskesse pinnasesse,” rääkis Prisk. „Elupuid ei tohi istutada kuiva mulda ja veel kuiva mullapalliga.”

Pärast istutamist on elupuid vaja kasta kaks nädalat. Kui on kuiv aeg, siis iga päev ja niiskemal ajal üle päeva. Muld olgu kogu taime juure ulatuses märg. Ühe puu kohta tuleb panna ämbritäis vett. Voolikuga kastes saab õige koguse välja arvutada nii, et lasete ämbri vett täis ja loete samal ajal, mitu sekundit kulub. Just nii palju peab ka voolikust igale taimele laskma. Iga päev.