Inimesed kasutavad aega nutikalt: värvivad, tapeedivad ja vahetavad põrandaid

„E-poe tellimuste maht on tõepoolest viimase paari nädalga tõusnud peaaegu kaks korda,” tõdes Bauhofi turundus­direktor Evelin Pae. Viimaste nädalate müügi põhjal paistab Paele, et inimesed kasutavad kodus aega nutikalt: remondiga seotud kaubad, nagu värvid ja maalrivahendid, põrandakattematerjalid, kinnitusvahendid, on kerges müügikasvus. „E-poest ostetakse varasemast enam vannitoakaupu ja üldehitusmaterjale – nende kasv e-kanalis on üle kümne protsendi. Remondiga seotu kõrval on kõikvõimalike hügieeni- ja isikukaitsevahendite müük märkimisväärses 40protsendilises tõusus,” rääkis Pae. Aiahooaja alguses müüakse rohkem ka aiatooteid.

K-Rauta turundusjuhi Kristina Kovalkova sõnul on praegu mitu populaarset kaubagruppi. Esmalt kõik, mis seotud aia ja taimede ettekasvatusega. Teisalt kodukaup ja tooted, mida kasutatakse suurpuhastusel. Samuti on näha, et valmistutakse terrassihooajaks. „Kui eeltoodud suunad on kevaditi alati aktuaalsed, siis lisandunud on koduremondiga seotud tootegrupp. Ostude järgi on näha, et paljud värvivad, tapeedivad, vahetavad põrandamaterjale, palju ostetakse tööriistu,” loetles Kovalkova.

Ehituse ABC müügi- ja turundusdirektor Margo Pruunlep tõi välja, et inimesed kasutavad eriolukorraga kehtestatud liikumispiirangut ja kodus töötamise võimalust ka kodu värskendamiseks. Suurenenud on eelkõige siseviimistluskaupade (laminaatparketid, keraamilised plaadid, tapeedid ja värvid) müük.

Tartus asuva kodu- ja aianduskeskuse Gardest külastajate arv kaupluses on vähenenud, ent e-poe tellimuste hulk on suurem, kuigi see on alles algusjärgus. „Arendame oma e-poodi jõudsalt ja oleme lisanud tooteid igasse kategooriasse,” sõnas Gardesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Anne Rebenits. Populaarseimad e-poe tooted on seemned, püsi- ja hooajataimed, mullad ja väetised.