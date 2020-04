Lähis-Ida riikide ja Aasia vahel naftat vedavate suurte tankerite kasutamishind on kerkinud vähem kui nädalaga kaks korda. FOTO: JONATHAN BACHMAN/REUTERS/Scanpix

Kui eelneva sajandi jooksul oli nafta kõige väärtuslikum tooraine, millele ligipääsuks löödi lahinguid ja peeti sõdu, siis nüüd on äkitselt tekkinud vastupidine olukord: selgub, et keegi enam naftat ei vaja, ning probleemiks on kujunenud nn musta kulla (kui seda niimoodi enam nimetada võib) ladustamine.