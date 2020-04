Taaniel Raudsepp: kultuuri tugevus on valdkondlikus mitmekesisuses

Tellijale

«Mulle on tulevases ametis väga olulised sellised väärtused nagu info vaba liikumine, andmepõhisus ning valdkondadevaheline koostöö. Usun, et kvaliteetne kultuuripoliitiline protsess on väga oluline igasugustel aegadel. Loodan edendada koostööd ja dialoogi ning usun, et need viivad kaugemale kui konkurents ja konflikt,» selgitab Raudsepp.