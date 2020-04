Tühjuse poeesia 1: Rein Raud

Tellijale

Nii juhtub, kui olemise kiirus kahaneb. Aga kui see kahaneks veel? Teised, oma endises tempos tänavatel edasi-tagasi tõttavad kaaslinlased justkui kiireneksid, kuni ühel hetkel saaks neist hägune udu, mis on pilgule haaramatu. Mis on siin ajutiselt, see ei paista enam. Mis püsivalt, see kehtestab end. Ka minu jaoks.