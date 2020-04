Laulja Triin Lellep sattus Ameerika kõrbes salajase ufo-baasi piirile

Tellijale

See oli motell-baar Little A’Le’Inn, mis oli täis rõõmsameelseid seljakotirändureid. Istusin baarileti äärde, kus käis hoogne vestlus. Üksteisele näidati pilte lendavatest objektidest, mida oli õnnestunud selles piirkonnas kaadrisse saada. Õhinal teelisi oli tolmuse, justkui mahajäetud Racheli-nimelise külakese väikesesse motell-baari kokku tulnud kogu maailmast ja tundus, et nende sealviibimine polnud juhuslik äraeksimine.