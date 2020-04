Ehitajad töötavad objektidel ninapidi koos

Tellijale

Kuigi enamik suuri ehitusfirmasid on kehtestanud ehitusel distantsi hoidmise kohustuse, leidub selle rikkujaid samamoodi, nagu ei järgi kõik inimesed tänaval lähikontakti keeldu ehk niinimetatud ­2 + 2­-reeglit. Ehitusplatse kontrollimas käinud tööinspektorid on küll selgitanud ehitusfirmadele ettevaatusabinõude tähtsust koroonaviiruse leviku tingimustes, samas näitas Postimehe fotograafi lühike ringsõit Tallinna ehitusobjektide juurde, et ehitajad on sageli ninapidi koos.