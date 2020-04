Ärimees ajas annetamiseks välja kasti respiraatoreid

Tellijale

Teisipäeval lõuna ajal sai Postimehe ajakirjanik tavapäratu kirja, milles võõras inimene soovis kokku saada, et anda üle oluline pakk ja et asi on seda väärt. Telefonis end Heiki Mägina tutvustanud mees keeldus detailide avaldamisest ning lisas, et kui ta ütleks, millega tegemist, poleks see üllatus.