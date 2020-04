Linn ja auto. Sõiduproov Volkswageni väikse elektrikaga

Tellijale

Elevil pooldajad. Fanboyd. Evangelistid, kuulutajad. Üksvahe oli aeg, kus vaat et igale elektriautole jätkus oma vaimustunu. Sellist liialdatud reaktsiooni on nüüd tasapisi vähemaks jäänud. Mu enda seisukoht akuautode suhtes on skeptiline. Miks, sellest veel kord põhjalikult ja pikalt rääkida pole selle loo teema.

Et asi ei jääks õhku, siis lühidalt. Akuauto põhieesmärk pidi olema keskkonnaprobleemi lahendamine, vähendades CO2 heidet. Poliitikute pealekäimisel kiirkorras arendatud akuauto on aga ise tekitanud juurde suure hulga keskkonnaprobleeme. Neid pole seni olnud kellelgi aega lahendada. Siit algabki pikk ahel probleeme ja põhjusi, miks on äärmiselt keeruline minna kaasa vaimustusega akuautost.

Vaimustust kõrvale jättes on ju selge, et mõistlikul kasutamisel on elektriautol oma nišš. Ta ei päästa maailma, praeguses arengufaasis on raske temast rääkida kui väga keskkonnasõbralikust asjast, aga linnas liikuda on ju vaja. Väiksel elektrilisel linnaautol on kahtlemata oma koht, ning proovisõidu Volkswagen e-up!-ile järele minnes seda nišši silmas peangi. Hetkeolukorra tõttu olin sunnitud kärpima sõiduproovi ühele päevale, seega laadimiseks polnud vajadust. Pakiruum on e-up!-il muidugi pisike, aga laadimisjuhtme saab eest ära panna üles tõstetava põrandaplaadi alla.