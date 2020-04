Mailis Reps: koolieksamite saatus on veel lahtine

Tellijale

Gümnaasiumi sisseastumiskatsetel osaleb ministri sõnul keskmiselt 800–1000 last. Juhul kui valitsus isolatsioonireegleid leevendab, oleks üks lahendus katsete hajutamine. «Tallinna ja Tartu koolidega käivad läbirääkimised, et oleks võimalik lapsi koolimajas hajutada või jagada katsed mitmele päevale. Samas, kui kaks-pluss-kaks-reegel jääb kehtima terveks maikuuks, siis peame vaatama, kas on võimalik sisseastumine korraldada ainult elektrooniliste testide kaudu. Täna ei ole see tõenäoline,» nentis Reps.