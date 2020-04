Hiina pikksilm. Huawei P40 Pro: kas saame hakkama Google‘ita?

Hiina tootja Huawei esitles märtsi lõpus oma uusi P40 seeria tipptelefone virtuaalselt, ajakirjanikud said ajastule omaselt jälgida esitluse veebiülekannet. Kullerid olid testmudelid samal ajal pressile kodukontoritesse kohale toimetanud. Nagu arvata võiski, on tegemist igati tipp-topp jõudluse ja maailma ilmselt parimate kaameratega telefoniga, kuid kogu selle hea kohal heidab varju üks suur puudus. Google’it pole.

Huawei riistvara on võimas: HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) protsessoriga pole muidugi mingit kartust, et telefon mõne raskema ülesandega hakkama ei saa. 5G on samuti tulevikuks valmis, kui see võrk peaks kunagi Eestis avatama. Mängud jooksevad sujuvalt. Telefonil on soliidne niklikarva metalläärisega korpus, kriimustuskindel kate, ekraanialune sõrmejäljelugeja, igast servast kumera klaasiga ekraan. On disaini ilu, toorest protsessorijõudu, kvaliteetset HDR-ekraani ja ka mahukas aku, mis kestab mitu päeva. Mida paremat oskakski tahta?

Maailma suurim piksel, 50-kordne suurendus

Mõnevõrra üllatuslikult ei pingutanudki Huawei 108-megapikslise kaamera kasutuselevõtuga, nii nagu Samsung või Xiaomi on oma tippmudelitega teinud. 108 megapikslit oleks ju hea müügiargument – nii palju piksleid! Selle asemel rõhub Huawei hoopis piksli suurusele ja teenib sellega ära poolehoiu fotograafidelt, kes räägivad samuti, et pikslite arv ei tee head pilti, vaid ikka piksli kvaliteet. Suurem piksel kogub rohkem valgust.

Huawei P40 Pro põhikaamera on «vaid» 50 MP, lainurgaga ja optilise pildistabilisaatoriga. Põhikaameral on rekordiliselt suur 1/1,28-tolline sensor ja kahekordistunud pikslisuurus – 2,44 μm.

Korpus on soliidne, ääristatud niklikarva metalliga, mille kõrgendused nurkades igast küljest kumerat ekraani kaitsevad. FOTO: Kaido Einama

Kuid veelgi põnevama lahendusega on teine, 12 MP periskoop-objektiiviga kaamera. See on võimsa teleobjektiiviga, mis moodsa telefoni puhul tähendab, et «pikk toru» ehk teleobjektiivi optika on peidetud külili mobiilikorpuse sisse vastavate peeglite ja läätsede süsteemiga ehk nn periskoobiga. Viiekordne optiline suurendus teeb teravad pildid ka kaugetest asjadest, kuigi teoorias saab digitaalse ja optilise kombineerimisel kuni 50-kordse suurenduse. Peab kohe mainima, et nii võimsa suumiga enam plakatlikke teravaid pilte ei maksa oodata, kuid sellise suurendusega on sul taskus alati kaasas üks hea pikksilm, millega näiteks mõni kauge asi välja suurendada ja pärast pildi pealt lähemalt uurida.

Veel on telefoni tagaküljel 40 MP ülilainurkobjektiiv. Reisimist on küll inimestel praegu vähe, aga sellise lainurgaga saad alati kõik pildile, isegi toas: servast servani optika mahutab ära kõik toanurgad.

Google on kadunud, keeruline asendus olemas

Huawei P40 seeria telefonid on esimesed, mis Eestis Hiina suurtootjalt tulevad müügile ilma Google’i teenusteta. Nimelt kehtestas USA valitsus eelmisel kevadel Huaweile kaubanduskeelu, mis tähendab, et USA ettevõtted, sh Google, ei või selle Hiina tootjaga koostööd teha.

Seni ongi kõige valusam olnud Google’i teenuste keeld, sest nendel põhinevad pea kõik Androidiga telefonide populaarsed teenused. Google Play äpipoe kadumine on üks valusamatest puudustest. Selle vastu tegi Huawei oma äpipoe – AppGallery. Seal pole päris paljusid äppe, mida oleme harjunud kasutama. Facebook, Instagram, Delfi, Õhtuleht, mõned sõidujagamisäpid jpm on küll olemas, aga suur hulk populaarseid rakendusi lihtsalt ei tööta. Tehniliselt ei tööta kõik need äpid, mis kasutavad Google’i komponente, ja neid on päris palju. Näiteks Smart-ID ei tööta veel. Huawei on lubanud puudused kõrvaldada nii ruttu kui võimalik, aga eks kõik sõltub lõpuks ka äpitegijate enda viitsimisest. Smart-ID tegijad on näiteks meedias öelnud, et nad teevad toe, kui on näha, et Huawei müük läheb uues olukorras hästi. See on «nokk kinni, saba lahti» olukord: hästi hakkab siis minema, kui äpid kohendatakse AppGallery jaoks, äpitegijad aga ootavad edulugu.

Kokkuvõttes on Huawei teinud jälle nii hea kaameratelefoni, et paremat on raske leida. Igapäevases kasutuses aga võid kohtuda terve müriaadi probleemidega erinevate harjumuspäraste äppide kasutamisel. Pilditegemiseks takistusi pole – kasuta julgelt maailma üht parimat kaamerakomplekti.

Huawei teleobjektiivi võimed pikksilmana: rannast paistab vaevumärgatav saar silmapiiril, mobiilikaamera suurendab selle üksikud puud välja. FOTO: Kaido Einama

