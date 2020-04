Tellijale

Neil päevil töötab Maldini oma ühe ja ainsa koduklubi AC Milani – mängijana esindas ta seda 25 aastat, 1984–2009! – tehnilise direktorina. Milano asub Euroopa suurimas kriisikoldes ning 21. märtsil teatati klubi kodulehel, et Maldinil ja tema pojal Danielil on diagnoositud koroonaviirushaigus. Eelmisel nädalal avaldas papa Maldini Instagramis video, kus teatas, et tunneb end hästi ning loodab koos pojaga kuu lõpuks terveneda. Loodetavasti on see juhtunud, uusi teateid tema tervisest pole tulnud.