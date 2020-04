Juhtkiri: piim on vastutus

Siseminister Mart Helme sõnul ei sõltu Eesti toidujulgeolek 300st põllumajanduses töötavast võõrtöölisest, kelle tööluba aprillis lõpeb. «Kriisi tõttu on ka olukord majanduses muutumas ja eelkõige on oluline viia kokku tööjõudu vajavad tööandjad ja Eesti elanikest tööotsijad,» ütles Helme.

Põllumeeste meelest on tegu ebarealistliku soovitusega. Saidafarmi omaniku Juhan Särgava hinnangul võib erioskusi mittevajavateks hooajatöödeks Eestist ehk tööjõudu leidagi, aga pole realistlik eeldada, et hotellides või reisilaevadel tööta jäänud inimesed tõmbavad jalga kummikud ja tulevad lauta lüpsjaks. Esiteks nõuab oskustöö õppimist ja selle käigus selgub, kas inimene loomatalitajaks üldse sobibki. Teiseks asuvad vähesed põllumajandusettevõtted linna lähedal.

Kõige kriitilisem ongi olukord loomakasvatuses. Kuigi selles valdkonnas on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehele Roomet Sõrmusele teada olevalt praegu puudu 40 töötajat, ei saa nende asendamisega päevagi viivitada, sest kahju oleks kohene ja väga suur.

Linnainimene ei pruugi adudagi, et tänapäeva suurfarmid on väga mehhaniseeritud. 150-pealist lüpsikarja hooldab vaid kolm lüpsjat. Nad on vahetustega tööl, katkestuseta, sest lüpsmata lehmal tekiks juba teisel päeval pikaaegset ravi vajav udarapõletik, vähegi pikem paus tähendab hädatappu. Nii ohustab 40 lüpsja puudumine praegu paari tuhande lüpsilehma käekäiku. Kõige hullem hoitakse ära üksnes teiste töötajate ületunnitööga.