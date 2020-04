Esimene köögiroheline ootab metsas

Tellijale

Kõige esimeste kevadvitamiinide järele ei torma haapsallane Maret Sukles kindlasti mitte poodi ega apteeki, vaid metsa alla. Nii on see olnud aastaid, sõltumata sellest, kas riigis on eriolukord või mitte.

«Kohe kui kasemahl voolama hakkab. Kasemahl on minu jaoks see esimene «roheline», number üks,» ütleb ta. Kasemahla võtmise ja joomise kombe õppis ta lapsena Rakveres isa Herbertilt, kes osa mahlast pani koos rosinatega ämbrisse ja jaanipäevasiidriks käima. Samamoodi talitab Sukleste pere tegelikult ka praegu.

«Uskuge, kasemahla võtmises pole midagi keerulist. Trelliga kaske väikese augu puurimise ja vooliku paigaldamisega saab igaüks hakkama,» räägib hariduselt filoloog, tööelus praegu viirusepausile sunnitud Fra Mare spaa juhataja ning andeka käe ja hea maitsetunnetusega hobikokk. Kuid mitte ainult hobikokk, vaid ka autasustatud kokaraamatu autor: Maret Suklese kogukas ja mahlakas retseptikogumik «Elu on pidu» jagas läinud aasta parima kokaraamatu valimisel koos Peeter Piheli raamatuga «Minu kodu maa ja meri. Eesti» teist kohta. See on olnud ka rahva seas lausa nii nõutud, et Heliose kirjastus otsustas trükkida lisapartii – toiduraamatute küllust arvestades on see üpris haruldane.