Katri Raik: õlitehas ei ole Ida-Viru päästepakett

Valitsuse otsus ehitada Eesti Energia uus õlitehas on igale Ida-Virumaa inimesele südamelähedane, sest armastus pruuni kulla vastu on osa siinsest meie-identiteedist. Põlevkivi on majanduslikult tähtis, sellele sektorile langeb neli protsenti Eesti ja 45 protsenti Ida-Virumaa SKTst ning paraku ka ligi 70 protsenti Eesti kasvuhoonegaaside heitest.

Nõutuks teeb aga õlitehase otsuse langetamine kriisiajal ja nii, et lõpuni on läbi arutamata Eesti kliimaneutraalsuse ambitsioonid. Ülipopulistlik on nüüd öelda, et parem oleks võinud igale Ida-Virumaa inimesele, ka igale lapsele, anda kriisiajal 1000 eurot kätte. Tänavuse aasta riigieelarves õlitehasele eraldatud rahast oleks selleks piisanud. Väga võimalik, et see samm olnuks kohalikele inimestele lõpuks enam meele järgi.