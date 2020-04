«Koroona» naabrid

Kui me vaatame «kaanestaaride» naabersõnu ehk sõnu, millega need sageli koos esinevad, siis koroonaviirus levib, ohustab, räsib, möllab ja nakatab; tal on levik, puhang, juhtumid, sümptomid, pandeemia ja epideemia; sellesse nakatutakse, haigestutakse ja surrakse. Karantiin on kahenädalane, kodune, kohustuslik, üleriigiline, range, täielik ja vabatahtlik ning see kestab ja lõpeb. Samuti kestab ja lõpeb, aga ka kehtib ja venib eriolukord, mis võib olla riiklik ja üleriigiline. Pandeemia seevastu levib, see on ülemaailmne, üleilmne ja globaalne. Liikumispiirang on selle-eest üle-euroopaline, 14-päevane, riigisisene, range, karm ja ulatuslik. Viirusepuhang on samuti ulatuslik, aga ka üleilmne, värske ja uus ning sel on kese, epitsenter, mõju ja tagajärjed. Haiguspuhang on laialdane, leviv, ohtlik, ülemaailmne ja kohalik ning sellel on algus, levik, põhjus, kolle, epitsenter ja kõrghetk.