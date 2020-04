Tellijale

Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 2 tagab igaühe õiguse elule. Ehkki see säte on sõnastatud n-ö negatiivselt, keeluna – kelleltki ei tohi tahtlikult võtta elu –, on Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikas leitud, et riikidel on ka positiivne kohustus elu kaitsta.