Tarmo Soomere: andmete peitmine toob inimohvreid

Meie talvekaamosesse jõuliselt sisse murdnud koroonaviiruse saabumise esialgne elevus hakkab asenduma argipäevaga. Eesliinil paiknevate meedikute kõrval on teadlased kohe teises ešelonis. Nende teadmistest ja oskusest oma teadmisi teistele mõistetaval moel sõnastada sõltub nii kriisi raskus kui ka sellest väljumise kiirus.

Riigid kaasavad teadlasi erinevalt. Anglosaksi maades viiakse teadlaste nõu peateaduri institutsiooni kaudu riigi valitsemise keskmesse. Peateadurid on üldiselt tippteadlased. Nii on Ühendkuningriigi peateadur, arstiteadlane Patrick Vallance sageli peaministri kõrval ja küllap ka kabinetivaikuses nõu andmas.

Eesti on orienteerunud otsustajate ja teadlaste otsesidemetele. Väikeses riigis on teada, kes mis valdkonda sisuliselt tunneb ja spetsialistid on maksimaalselt kahe telefonikõne kaugusel. See paneb otsustajatele kahekordse koorma. Neil tuleb täita ka osa peateaduri ülesannetest: eristada lihtsalt sädelevad ideed neist, mille realiseerimine on võtmetähtsusega ja võimalik.

Kriisid toovad esile inimeste ja ametkondade võimekuse, aga ka tegelikud funktsioonid. Need ei pruugi olla üldse sellised, nagu on põhikirjas ette nähtud. Õhukeses riigis kõigeks võimekust ei jätku.

Kui asjad ei lähe enam hästi, kaotavad paljud reguleerivad funktsioonid mõtte. Märksa selgemaks saab, miks on riiki vaja. Riigi olemuslik mõte on ühiskonna organiseerimine. Headel aegadel saame lubada, et riik ilmutab end põhiosas regulaatorina. Halbadel aegadel peavad nii riik tervikuna kui ka selle osad olema proaktiivsed, ühiskonna vedurid, sammuke sündmustest ees.

Ootused riigile on siis lahutamatult seotud ootustega teadlastele. Harilikult pole need kuigi suured – kuni pole teada, millega teadlased tegelevad, ei tule pähegi nende peale loota. Teadlaste väljund on elitaarne, sest peegeldab ideaalis maailma parimat teadmist. Selle tähenduse adumine vajab haridust ja eelteadmisi. Eriti siis, kui käsitletakse lõpmata keerukaid süsteeme, nagu loodus, ühiskond või inimese keha. Nende funktsioneerimist ei saa paari sõna või lausega kirjeldada. Lihtsad selgitused on tavaliselt valed ja keeruliste esitamine võtab aega.

