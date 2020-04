Olesja Lagašina: tahaks sisulist kriitikat

Mind köidavad keerulised asjad, millest on raske aru saada. Kvantfüüsika näiteks. Aga mu vaieldamatu voorus seisneb selles, et ma ei kipu neid teemasid avalikult kommenteerima. Vahel tundub, et nn vene teema eestikeelses inforuumis ongi selline kvantfüüsika: üldiselt on teada, et see eksisteerib, vähesed aga suvatsevad uurida, millest jutt on.