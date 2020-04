Tellijale

Disainer Giorgio Armani juhitud moeettevõte on koroonaviiruse kriisi tõttu ägavatele Itaalia haiglatele annetanud kaks miljonit eurot ja nüüd aidatakse leevendada ka kaitseriietuse põuda, kirjutas Reuters. Armani kodumaa Itaalia on maailma üks raskemini koroonaviiruse pärast kannatanud riike, kus Covid-19 on põhjustanud 13 000 inimese surma.