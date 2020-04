Wuhanis kremeeriti tavalisest mitu korda rohkem inimesi

Tellijale

Kuigi raport on salajane, kinnitasid kaks ametnikku väljaandele Bloomberg, et Hiina on SARS-CoV-2 epideemia jooksul andmeid võltsinud. Peking on mitu korda muutnud nakatumiste arvestamise meetodeid, jättes nädalaid välja inimesed, kellel haigussümptomeid polnud. Alles kolmapäeval teatas Hiina, et veebruaris tuvastati üle 43 000 sümptomiteta nakkusjuhu.