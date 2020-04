«Pigem surra jalgel kui elada põlvili.»

Tellijale

«Enne eelistasid inimesed vaadata Inglismaa Premier League’i või Hispaania La Ligat – Valgevenes näeb neid liigasid tasuta – ega pööranud kohalikule jalgpallile tähelepanu. Nüüd on kõik muutunud. Meie jalgpallile on see suur võit,» ütles üks Valgevene juhtivaid jalgpalliajakirjanikke Juri Dovnar ESPNile.