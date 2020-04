Valitsus loodab kriisi seljatada helde jagamisega

Tellijale

«Riigieelarve kulude pool on kasvanud, tulude pool kahanenud. Seda me katame laenuga ja selle vahe suurus on kusagil 2,6 miljardit eurot,» ütles Helme. Kui palju riik tänavu laenab, ei osatud rahandusministeeriumist öelda, kuid seni on laenatud ligi miljard eurot: Põhjamaade Investeerimispangalt saadi 750 miljonit ja lühiajalisi võlakirju emiteeris riik 200 miljoni euro eest.