Kes saavad küsida kulka eristipendiume?

Tellijale

Eesti Kultuurkapitali juht Kertu Saks ütleb, et väga paljudel kultuuri- ja spordiinimestel kadus päevapealt võimalus tegeleda oma erialaga, see tähendas ka sissetuleku kadumist. «Selleks et meile kõigile oluline loometöö ja sporditegevus jätkuks ja säiliks, ongi vaja erimeedet,» selgitab Saks, lisades, et otsus ei tähenda, et kulka hakkaks loometegevuseks mõeldud raha jagama loojatele elektri- või toidupoe arvete tasumiseks. «See stipendium on mõeldud erialaseks ja loometööks.»