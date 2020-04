Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketis on 25 miljonit

Tellijale

Teine osa kriisipaketist on mõeldud kultuuri- ja spordivaldkonnas ära jäänud ürituste ning organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute püsikulude osaliseks kompenseerimiseks. Selles paketis on raha 19,8 miljonit eurot, millega soovitakse toetada muuseume, teatreid, muusikavaldkonda, samuti spordivaldkonna riigiga seotud organisatsioone ja suuremaid liikumisharrastuse üritusi ja muid loomesektori valdkondi.

Kultuuriminister Tõnis Lukas lubas, et riigieelarvelised eraldised säilivad samas mahus, kärpeid ei pea kartma. Samuti kinnitas minister, et vabakutseliste loovisikute toetamine jätkub senisest märksa suuremas mahus juba kehtiva loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel makstava loometoetuse kaudu. Selleks on kultuuriministeerium kriisieelarvesse planeerinud 4,2 miljonit, koos eelnevalt planeerituga on summa aga 5,6 miljonit eurot.