Juuksed kasvavad eriolukorras pikemaks

Osa juuksuriärisid on suletud, osa jätkab väiksema töömahuga. Pilt on tehtud ajal, kui juuksuri ­juures käimine oli elu normaalne osa. FOTO: Erik Prozes (Postimees)

Viljandi Leola keskuse meestejuuksur Maire Maidla ütles, et sealsed juuksurid pole juba mitu nädalat töötanud. «Kõik on kinni,» sõnas ta. «Mitte ühtegi klienti ei ole. Viimased tööpäevad istusime niisama, mitte kedagi ei astunud uksest sisse.» Maidla on füüsilisest isikust ettevõtja, aga nüüd on ta oma tegevuse kaheks kuuks ametlikult peatanud, nagu seadus lubab.