Riik kiirendab kiire interneti jõudmist maale

«Sammuga viis miljonit eurot aastas on seda seni tehtud, lisasumma on seotud sellega, et kaugtöö massilise kasvu tagajärjel on kitsaskohad selgeks saanud,» põhjendas rahandusminister Martin Helme ­(EKRE) lisarahasüsti eilsel valitsuse pressikonverentsil.