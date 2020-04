Saarlastel tärkab lootus masstestimiseks

Tellijale

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on see teema kriisikomisjonis arutusel, kuna see on arukas mõte. «Kui me soovime viirust ulatuslikumalt tõkestada, siis loomulikult, mida rohkem inimestel ja meil on informatsiooni inimeste meditsiinilise seisundi kohta, seda tõenäolisem on, et me suudame viirust tõkestada,» sõnas Reinsalu.