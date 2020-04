Eriolukord tõmbas keset Euroopa Liitu eraldusjoone

Tellijale

13 liikmesriiki rõhutasid ühisavalduses, et koroonaviiruse eriolukorra meetmed peavad olema proportsionaalsed, lühiajalised ja kehtima ainult viiruse levikuga võitlemise ajal. Samuti peavad riigid oluliseks sõna- ja ajakirjandusvabaduse säilimist eriolukorra tingimustes. Tähelepanuväärne on, et avalduse taga on vaid enne 2004. aasta laienemist Euroopa Liitu kuulunud riigid, uute liikmesriikide välisministeeriume isegi ei teavitatud sellise avalduse ettevalmistamisest.