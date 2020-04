Juhtkiri: sild üle seisaku

Tellijale

Lisaeelarve peab nüüd seda paarikuist auku tasandama ja lähtub eeldusest, et piirangud kestavad vaid mai lõpuni ja majanduslangus on kaheksa protsenti. Seejuures tuleb arvestada, et praeguses olukorras on äärmiselt raske midagi eeldada, kuid millelgi peavad ju plaanid rajanema. Lisaeelarve eesmärk on eelkõige majandust elavdada: jätkata riigi investeeringuid, et tööd jätkuks ja inimeste sissetulek püsiks, töötukassal võimaldada kaheks kuuks inimeste saamata jäänud palka kompenseerida, toetada firmasid, alandada aktsiise. Kokkuhoiu poole pealt peatatakse riigi maksed teise pensionisambasse.