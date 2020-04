Võidab see, kes mõtleb välja veidraima detektiivi

J. M. Ilvese «Viie sõrme harjutus» on ootamatult pehme põhjanaabrite politseikrimka. Nordic noir’i stiilis teos on kolmas osa romaanisarjast «Piirilinn», mis on välja kasvanud Netflixis näidatavast menukast Soome telesarjast «Bordertown». Soomes on nii seriaal kui ka raamatusari tuntud originaalpealkirjaga «Sorjonen». Pseudonüümi J. M. Ilves taha pidavat peituma kaks tuntud soome autorit.