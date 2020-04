Vikerkaar loeb. Ühe vana moralisti märkmeid meeleparanduseks

Tellijale

Üleöö saab raamatust bestseller. Õnnelik kirjastaja Etienne Michallet annab veel 1688. aastal välja kaks uut editsiooni, autori minimaalsete parandustega. Rööpselt üllitatakse mitmel pool üle kuningriigi nii ametlikult kui hõlma alt mitu piraatväljaannet. Aasta hiljem, 1689, ilmub raamatust neljas väljaanne, mida autor on oluliselt täiendanud – lisandunud on üle 350 uue tähelepaneku. Edasi näeb pea igal aastal ilmavalgust teose uus, täiendatud trükk: 1690. aastal viies, kuhu on lisandunud 150 uut sissekannet, 1691. aastal kuues ja 1692. aastal seitsmes – mõlemasse on autor lisanud u 80 tähelepanekut.