Tšellist Jüri Täht – Viljandist Broadwayle ja Hollywoodi

Jüri Täht tegi oma esimese poognatõmbe Viljandis 17. septembril 1936 ja viimase kutselise tšellistina New Yorgi Carnegie Hallis 18. mail 1986. Tema on Don Shirley elust tehtud detailitiheda filmi «Roheline raamat» («Green Book», 2018) tšellist Olegi prototüüp. Film võitis möödunud aastal kolm Oscarit – parima filmi pluss parima originaalstsenaariumi ja parima meeskõrvalosatäitja Oscari – ning tuletas ühtlasi Don Shirley Trio muusika taas meelde.

Kutsumus raadiost

Peale selle tõi USA rassiprobleeme lahkav ladus teekonnafilm orbiidile Jüri Tähe, kes oli vahepeal naasnud Tartumaale oma abikaasa renoveeritud lapsepõlvekoju rahulikku vanaduspõlve veetma. Vanahärra poleks uneski uskunud, et nii palju aastaid hiljem hakkaks keegi enam huvi tundma Don Shirley või tema enda elu vastu. Küll aga oli just nimetatud Hollywoodi film see, mis tõi kodumaal peaaegu tundmatu Jüri Tähe lõpuks igati teenitult rambivalgusesse ning kannustas tema miniat Evelin Tähte koostama raamatut «Tähelend. Mees rohelisest raamatust». Teos annab ülevaate otseallikast nii muusikamaailma tippude telgitaguste kui ka saatuse keerdkäikudest segastel aegadel. Kui palju selles on õnne, kui palju tööd?