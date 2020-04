Kõik lõpeb kord... aga millal?

Tellijale

Tegelikult tuvastati nähtamatu vaenlane alles kaks kuud hiljem, kui Prantsusmaale saadetud analüüside vastusest selgus, et uue ägedusega on hakanud taas levima ebola. Aafrikas ei olnud see tõbi tundmatu – esimest korda oli ebola džunglist inimeste sekka jõudnud juba 1990. aastate keskel Kongos. Kuid nüüd võttis nakatumine Libeerias kiiresti katastroofilise pöörde. Suve keskel, kui piirid lõpuks kinni pandi, suleti riik peaaegu täielikult.

«Ega see minek ei olnud ju nii, et käin küünetehniku juurest läbi, lasen soengu ka pähe teha ja siis lähen sõidan lennukiga Aafrikasse. Meid kõiki, kes me sinna toona läksime – meditsiinitöötajad, humanitaarabitöötajad ja Euroopa Liidu suursaadik –, oli hästi ette valmistatud,» vastab Intelmann küsimusele, kas ta oma elu pärast ei muretsenud. «Sellistes olukordades, kus inimesed saadetakse konkreetset tööd tegema, on nad piisavalt teadlikud, et mitte liigseid riske võtta. Kõik me teadsime, et peab olema küll julge, aga mitte hulljulge ja mitte rumal.»