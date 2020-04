Poola suurkuju ja eeskuju

Tellijale

Krzysztof Penderecki (23. november 1933 – 29. märts 2020) tulek muusikamaailma tähistas suurt murrangut nii kunstilises plaanis kui ka teatud mõttes laiemas poliitilises tähenduses. See näitas muuhulgas, et Ida-Euroopa on suutnud vaatamata oma kultuurilisele ja poliitilisele äralõigatusele läänemaailmast hoida äärmiselt kõrget kunstilist taset ning viia edasi uut tüüpi muusikalist mõtlemist. Eriti just 60ndatel nihkus esteetiline avangardne teravik teatud osas just Poola aladele ning Pendere­ckil oli selles keskne roll.