Plaat, mis vaatab mööda

Ta on ka väikestviisi selline kodukootud filosoof ja paremradikaalne ideoloog ning temast on räägitud kui ühest «paganlike huvidega skinhead’ide» iidolist. Samas tegi ta enne vangiminekut mitu võimsat plaati ja õnneks suutis muusikalises mõttes olla oma «kurikuulsuse» tasemel. Kui poleks suutnud, vot siis oleks kurb. Ehkki kurb on nii või teisiti. Siis oleks veel kurvem.