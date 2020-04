NÄDALA PLAAT: Reisialbumid Tallinnast Los Angelesse, Göteborgist Ühendkuningriiki

Tellijale

Üks nendest on Mick Moon, produktiivne ja mitmekülgne noormees, kes liugleb nüüd meditatiiv-modernses chill-trap’i voolus. Micki kodanikunimi on Antonio Sebastian Kass (vanemad on Victoria Kass ja varalahkunud laulja Joel De Luna). Mick on rõhuva enamiku Eesti kolleegidega võrreldes unikaalses situatsioonis, kuna tema DNA ulatub tõepoolest afrokultuuri välja. Keeruline öelda, kas ja kui palju see eeliseid annab, aga oma uuel, järjekorras juba kuuendal stuudioalbumil kõlab tema trap-rap igati autentselt ja maitsekalt. Trap on välja kujunenud ja arenenud USA päikeselisemal küljel ning «Life’i» materjal ongi kirjutatud ja salvestatud Ameerikas Los Angeleses.