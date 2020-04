Tellijale

Et kodus oleks vahvat tegevust, tellis Postimees oma lugejatele ühe erilise ja ajakohase lauamängu ühele või mitmele mängijale. Ärge massiüritust siiski korraldage – kõige parem on seda mängida kahekesi või perega.

Mängu autor Asko Künnap on disainer, luuletaja ja kunstnik, kes on välja mõelnud ja koostöös Priit Isokiga kujundanud ja kirjastanud tosinkond lauamängu, sealhulgas «Võidab see, kel on surres kõige rohkem asju», «Lotte lauamäng» (koos Heikki Ernitsaga) ja «Ussisõnad» (koos Julia Maria Künnapiga), mis oli mitu aastat Eesti enim müüdud lauamäng. Oma luule eest on Künnap pälvinud Eesti Rahvuskultuurifondi debüüdipreemia, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia ja Loomingu aastapreemia. Tema kujundatud on Eesti valitsusasutuste kolm lõvi ja Eesti rahvusparkide uued logod. Noorem lugeja teab Tähekese tagakaanelt tema koomiksit «Kosmoserotid».