EÜS 150: inime on mõõt!

Tellijale

Eesti vanim üliõpilasorganisatsioon EÜS saab 7. aprillil 150-aastaseks, kuid suure juubeli väärilisi pidustusi avalikkus ei näe. Covid-19 põhjustatud ja valitsuse poolt välja kuulutet eriolukord ei võimaldaks sellise ulatusega kokkutulemist. Eesti Üliõpilaste Seltsi kõikidel kontinentidel (ka Antarktikas on tegutsetud) paiknev liikmeskond on kokku siiski tuhat inimest, nende pereliikmed veel lisaks. Kui kõik hoiaksid kahemeetrist vahet, siis kulgeks kolonni pea ammugi Raadi kalmistul auvilistlaste hauaplatsidel, samas kui arjergard alles Vorbuse kandis Emajõe kallasrada pidi salajõu mõjul Tartusse tungleks... Muidugi on EÜSi ajaloos varemgi ette tulnud olukordi, mil kogunemine keelatud olnud, ent ükski aastapäev pole seepärast märkimata jäänud. Ei jää nüüdki.