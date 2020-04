Tellijale

Sten Ojavee: Oma viimastes töödes oled väga palju tegelenud ajaloo ja arhiividega. Miks sind ajalugu huvitab?

Olen ajaloost palju inspiratsiooni saanud ja leidnud arhiividest müüte, saladusi, põnevaid lugusid. Samas on need ohtlikud: mulle tundub, et sealt leiab täpselt sellise vastuse, nagu sul vaja on. Sellega on umbes nagu piibliga, kus võid kirjakohti tõlgendada nii ja naa, sõltuvalt otstarbest. Osa müüte on ju endiselt elus, ajalugu on meie ümber ja sellest huvist on sündinud kunstiprojektid, kus proovin mõnd müüti lõhkuda ja kriitiliselt vaadelda.